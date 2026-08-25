Бразилската национална агенция за защита на данните (ANPD) глоби днес TikTok с над 25 млн. евро за „нарушения при обработването на данни на деца и младежи“, информира „Франс прес“.

Освен глобата в размер на 153,7 млн. реала, институцията нареди на бразилското подразделение на ByteDance, създадената в Китай платформа да „изтрие данните, събрани по неправомерен начин“.

Британският регулатор започва разследване срещу ТикТок заради защитата на децата

Регулаторът обяви, че е установил обработване на данни на непълнолетни потребители „без правно основание“ и в нарушение на правилата, предвидени в Закона за защита на данните за „тази по-уязвима група“. Агенцията е установила, че тези „пропуски в защитата на данните“ са налице включително при начина на достъп до съдържанието на TikTok без влизане в профил в платформата.

Според регулаторния орган TikTok се е ангажирал „да въведе план за подобряване на защитата на децата и младежите“. Платформата ще трябва най-вече „автоматично да прилага по-строги настройки за поверителност към профилите на лица под 16 години, да засили системите за родителски контрол и да въведе по-строги филтри за съдържание“.

Редактор: Цвета Лазаркова