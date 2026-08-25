Необичайна ситуация предизвика смях по време на заседание на парламентарна комисия в Румъния. Сенаторът от управляващата Национално-либерална партия Василе Блага се включи дистанционно във видеоконферентната връзка без риза.

Заседанието се провеждало в хибриден формат, като част от депутатите и сенаторите били в залата, а други участвали онлайн.

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Блага се включил в дискусията, за да отправи критики към опозицията за предложени промени в разглеждан законопроект. По време на изказването му обаче на екрана се виждало, че той е гол до кръста.

Ситуацията привлякла вниманието на Космина Черва от парламентарната група „РАСЕ - Румъния на първо място“. Докато отговаряла на думите му, тя попитала: „Не знам с кого говоря... Кой е гол там?“.

Репликата предизвикала смях сред участниците в заседанието, а колеги на Блага го посъветвали да изключи камерата си. Един от сенаторите обяснил с усмивка, че Блага се намира в Текиргьол - известен балнеоложки курорт край едноименното езеро, недалеч от румънското Черноморие.

Редактор: Цветина Петкова