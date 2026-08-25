Григор Димитров преодоля с лекота първия кръг на квалификациите за основната схема на Откритото първенство по тенис на САЩ, след като се наложи с 6:0, 6:3 над Лоренцо Джустино. Срещата между българина и намиращия се на 195-о място в света италианец продължи 67 минути.

Димитров, полуфиналист в Ню Йорк от 2019 и четвъртфиналист от 2024, премина експресно през първия сет, в който спечели 70% от разиграванията на първи сервис и записа три пробива от три шанса, за да достигне до 6:0. Той също така отрази два опита за брейк на Джустино в последния гейм.

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Димитров започна и втория сет с пробив, а Джустино спечели следващите си три сервис-гейма до 3:5. Българинът обаче записа петия си пробив в деветия гейм и затвори срещата на първи мачпойнт.

Победата класира Димитров на полуфиналите в квалификациите, където българинът ще срещне Тимофей Скатов. Тенисистът от Казахстан, който надигра Жил Арно Баи от Белгия с 6:4, 6:2, е играл два пъти в основната схема в САЩ, но не е преодолявал първия кръг. Той е 205-и в света.

Редактор: Мария Барабашка