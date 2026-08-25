Каменна статуя на човек върху леопард, датирана на 11 хиляди години и без аналог в света, беше открита при разкопките в неолитния археологически обект Карахантепе в близост до Шанлъурфа (Югоизточна Турция). Новината за научното откритие беше съобщена от турския министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой.

Статуята е с височина от 70 сантиметра и е покрита с плоски камъни. Според учените е била намерена там, където е била оставена преди 11 хиляди години, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

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Разкопките на Карахантепе започват през 2019 г. под ръководството на проф. Неджми Карул. През годините в екипа на учения участват и български археолози. Каменните находки променят историята, доказвайки че там е живяла една от най-древните цивилизации, а хората са съумели да изградят обществени взаимоотношения.

„Извадихме на повърхността статуя на 11 хиляди години без аналог. По време на археологическите разкопки през 2026 г., които са част от националната програма „Наследство за бъдещето“, намерихме композитна фигура, на каквато не сме попадали досега“, заяви турският министър на културата.

Снимка: Министерството на културата и туризма на Република Турция

Той изрази увереност, че находката ще получи голям отзвук в научната общност и ще открехне врата към нови въпроси, свързани с най-ранните години на човечеството. Министърът поздрави за откритието екипа, който работи на терен.

Редактор: Никола Тунев