Над 28 пожарникари с шест противопожарни автомобила и две водоноски гасят пожар, възникнал в района между селата Калинка, Царевец и град Кърджали. По данни от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали огънят е обхванал над 100 декара сухи треви, храсти и частично горска постеля, като пожарът в гората е низов.

Снимка: БТА

От вилна зона между двете села превантивно са евакуирани три семейства, чиито имоти са в непосредствена близост до пожара, но към момента няма засегнати сгради или пострадали хора, предаде Валентина Стоева, кореспондент на БТА в Кърджали.

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Снимка: БТА

В действията по потушаване на огъня са включени 10 горски служители, шестима служители от зоналното жандармерийско поделение и близо 20 полицейски служители. В гасенето участват също доброволци и местни жители, като се очаква да се присъединят и два екипа пожарникари от Хасково. На място има и служители на електроразпределителното дружество заради наличието на електрически стълбове в периметъра на пожара.

Снимка: БТА

На терен е и областният управител на Кърджали Бисер Николов. Усилията на огнеборците са насочени към това пожарът да не се прехвърли върху горски насаждения.

Редактор: Мария Барабашка