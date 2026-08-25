Украйна наскоро е получила малък брой произведени в САЩ ракети-прехващачи „Пейтриът”, способни да свалят руски балистични ракети. Това заяви във вторник украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Ройтерс”.

Зеленски призова САЩ и другите съюзници да одобрят продажбата на противоракетни ракети „Пейтриът“

Страната е получила и потвърждение за бъдещи доставки на френската зенитно-ракетна система „Кротал“, съобщава президентът, предава обществената телевизия „Суспилне“.

Зеленски не уточнява колко ракети са пристигнали или кой ги е доставил.

Редактор: Ина Григорова