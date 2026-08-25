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Новината съобщи президентът Володимир Зеленски
Украйна наскоро е получила малък брой произведени в САЩ ракети-прехващачи „Пейтриът”, способни да свалят руски балистични ракети. Това заяви във вторник украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Ройтерс”.
Зеленски призова САЩ и другите съюзници да одобрят продажбата на противоракетни ракети „Пейтриът“
Страната е получила и потвърждение за бъдещи доставки на френската зенитно-ракетна система „Кротал“, съобщава президентът, предава обществената телевизия „Суспилне“.
Зеленски не уточнява колко ракети са пристигнали или кой ги е доставил.Редактор: Ина Григорова
Източник: Ройтерс
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