Най-малко 306 души в Белгия са се разболели, след като са консумирали яйца, заразени със салмонела, съобщи Федералната агенция за безопасност на хранителната верига (FASFC), цитирана от „Брюксел Таймс“.

Заразата е проследена до производителя на яйца Laerco в град Гел, като властите са блокирали цялата птицеферма. Като предпазна мярка яйца от производителя се изтеглят и в още осем европейски държави, сред които Нидерландия, Франция, Италия и Португалия, съобщи говорителят на FASFC Елен Бонте.

Огнище на салмонела в Гърция: Десетки заболели след консумация на пилешко месо

Салмонела е открита за първи път във фермата в края на април, което е довело до мащабно изтегляне през май на всички яйца от производствената база на компанията в Гел. Първоначално властите смятали, че заразяването е ограничено до едно от четирите помещения във фермата. При последващи изследвания обаче е установено заразяване и във второ помещение, след като броят на новите случаи не намалял, както се очаквало.

Яйцата са били разпространявани чрез няколко големи вериги супермаркети, сред които Aldi и Carrefour. Потребителите са призовани да не консумират изтеглените яйца и да ги върнат в магазините, от които са ги закупили, за да им бъде възстановена сумата.

Редактор: Цвета Лазаркова