Партия МЕЧ влиза в президентската надпревара с лидера си Радостин Василев. Той е номиниран за държавен глава, а за негов вицепрезидент е определен Красимир Манов.

Решението беше обявено от Христо Расташки във видеообръщение на политическата формация.

МЕЧ регистрира листите си за изборите

Василев благодари на Изпълнителния съвет на партията за оказаното доверие и определи кандидатурата като най-голямата отговорност, която е поемал досега като политически лидер.

По думите му президентът трябва да бъде „гласът на хората“ и да изпълнява ролята на обединител на нацията. Василев заяви, че досегашният му политически път е бил свързан с „борба за истината“, която според него може да доведе до голяма промяна в страната.

„Вярвам, че имам сили да успея. Вярвам, че зад себе си имам много сериозен екип“, заяви кандидатът за президент. Той изрази надежда изборите да покажат, че „нищо не е предопределено предварително“ и че гражданите могат сами да определят бъдещето си.

Красимир Манов също благодари за номинацията и заяви, че при евентуална победа ще използва професионалния и житейския си опит в интерес на българските граждани. Той беше народен представител от парламентарната група на МЕЧ в 51-вото Народно събрание и член на парламентарната комисия по енергетика.