Лидерът на партията е водач в МИР
„Морал, единство, чест“ (МЕЧ) регистрира листите си за изборите на 19 април. Лидерът на партията Радостин Василев е водач в Пловдив град и 25 МИР - София.
Водачите на листите на МЕЧ по избирателни райони:
МИР 01 Благоевград - Кирил Веселински
МИР 02 Бургас - Венцислав Петков
МИР 03 Варна - Николай Радулов
МИР 04 Велико Търново - Деян Петков
МИР 05 Видин - Соня Гарчева
МИР 06 Враца - Красимир Манов
МИР 07 Габрово - Кристина Уланова
МИР 08 Добрич - Никола Тодоров
МИР 09 Кърджали - Деница Цветкова
МИР 10 Кюстендил - Росен Иванов
МИР 11 Ловеч - Христо Расташки
МИР 12 Монтана - Калоян Тачев
МИР 13 Пазарджик - Росен Иванов
МИР 14 Перник - Светлин Стоянов
МИР 15 Плевен - Деян Петков
МИР 16 Пловдив-град - Радостин Василев
МИР 17 Пловдив-област - Красимир Дончев
МИР 18 Разград - Гергана Колева
МИР 19 Русе - Калоян Тачев
МИР 20 Силистра - Венцислав Петков
МИР 21 Сливен - Зафир Гочев
МИР 22 Смолян - Борислав Петков
МИР 23 София-град - Христо Расташки
МИР 24 София-град - Красимир Манов
МИР 25 София-град - Радостин Василев
МИР 26 София-област - Николай Радулов
МИР 27 Стара Загора - Кирил Веселински
МИР 28 Търговище - Гергана Колева
МИР 29 Хасково - Светослав Лавчиев
МИР 30 Шумен - Георги Няголов
МИР 31 Ямбол - Борислав Петков
