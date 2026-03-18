„Морал, единство, чест“ (МЕЧ) регистрира листите си за изборите на 19 април. Лидерът на партията Радостин Василев е водач в Пловдив град и 25 МИР - София.

Водачите на листите на МЕЧ по избирателни райони:

МИР 01 Благоевград - Кирил Веселински

МИР 02 Бургас - Венцислав Петков

МИР 03 Варна - Николай Радулов

МИР 04 Велико Търново - Деян Петков

МИР 05 Видин - Соня Гарчева

МИР 06 Враца - Красимир Манов

МИР 07 Габрово - Кристина Уланова

МИР 08 Добрич - Никола Тодоров

МИР 09 Кърджали - Деница Цветкова

МИР 10 Кюстендил - Росен Иванов

МИР 11 Ловеч - Христо Расташки

МИР 12 Монтана - Калоян Тачев

МИР 13 Пазарджик - Росен Иванов

МИР 14 Перник - Светлин Стоянов

МИР 15 Плевен - Деян Петков

МИР 16 Пловдив-град - Радостин Василев

МИР 17 Пловдив-област - Красимир Дончев

МИР 18 Разград - Гергана Колева

МИР 19 Русе - Калоян Тачев

МИР 20 Силистра - Венцислав Петков

МИР 21 Сливен - Зафир Гочев

МИР 22 Смолян - Борислав Петков

МИР 23 София-град - Христо Расташки

МИР 24 София-град - Красимир Манов

МИР 25 София-град - Радостин Василев

МИР 26 София-област - Николай Радулов

МИР 27 Стара Загора - Кирил Веселински

МИР 28 Търговище - Гергана Колева

МИР 29 Хасково - Светослав Лавчиев

МИР 30 Шумен - Георги Няголов

МИР 31 Ямбол - Борислав Петков

Редактор: Калина Петкова