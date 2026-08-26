Хуманоидните роботи вече демонстрират впечатляващи възможности за движение, фина моторика и взаимодействие с хората, а развитието им през следващите години може да промени начина, по който ги използваме в ежедневието. Това заяви в „Здравей, България” експертът по хуманоидна роботика Михаил Богданов, който се завърна от Пекин. Там присъствал на мащабно международно събитие, посветено на роботиката.

По думите му събитието с право може да бъде определено като „Олимпиада за роботи“. В огромна арена били представени над 2000 робота, които демонстрирали различни способности и се състезавали в множество дисциплини. „Беше наистина изключително голямо събитие“, разказа Богданов.

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Сред най-впечатляващите моменти били състезанията по бягане, бокс и други дисциплини, чрез които разработчиците показват докъде са стигнали възможностите на хуманоидните машини. Специално внимание е било отделено на прецизността, скоростта и контрола върху движенията.„Това е демонстрация на възможностите на хуманоидните роботи – прецизността на движението, колко фини, контролирани и бързи могат да бъдат“, обясни той.

Въпреки впечатляващия напредък обаче роботите все още не са напълно автономни. В някои от дисциплините те се управляват от оператори, докато в други вече могат самостоятелно да изпълняват определени задачи. Според него развитието в тази посока ще бъде изключително бързо и в рамките на една-две години могат да бъдат направени сериозни крачки към по-голяма автономност.

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Една от основните разлики между демонстрираните роботи е свързана с предназначението им. Докато едни са разработени основно за движение и физически задачи, други разполагат с изкуствен интелект и могат да комуникират, да обработват информация и да дават самостоятелни отговори. „Едното е мозъкът, другото е тялото“, обясни Богданов.

В студиото на "Здравей, България" беше показан и роботът Смоуки, който демонстрира възможностите си за движение и фина моторика. Според Богданов подобни машини вече са изключително стабилни и гъвкави, но все още имат ограничения по отношение на самостоятелното вземане на решения. „Той сам не може да решава накъде да тръгне. Не му е дадена тази свобода. Още не“, каза експертът.

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В бъдеще идеята е към подобни роботизирани тела да бъдат добавени по-развити системи с изкуствен интелект, които да им позволяват да общуват свободно с хората и да реагират на различни ситуации.

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Редактор: Станимира Шикова