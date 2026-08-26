Издирват 7-годишно момченце, изчезнало около 18:55 часа във вторник на плаж Харманите в Созопол. То било с баща си и друго дете в семейството, което е от Свищов и било на почивка. Родителят за миг отклонил поглед и момчето, възползвайки се от разсейването му – влязло в бурното море.

Инцидентът е станал след края на работното време на спасителите. При подаването на сигнала обаче веднага се притекли на помощ и заедно със свои колеги направили жива верига до шамандурите. Издирването на детето, от което и до момента няма и следа, продължило над два часа.

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Бащата подал сигнал в Районното полицейско управление в Созопол за изчезналото дете малко след 19 часа.