„Илияна Йотова ще ви отговори най-добре с кой кандидат за вицепрезидент ще излезе в тази битка“, заяви в ефира на „Твоят ден“ депутатът от „Прогресивна България“ Тодор Джиков. Той уточни, че партията все още не е взела окончателно решение дали ще участва в избора на човека, който ще застане до Йотова.

„Нашата партия си има структури, които ще вземат официална позиция и решение в тази посока. На един напълно демократичен принцип съвсем скоро ще излезе решението на партията ни“, увери Джиков. Предстои да бъде решено дали формацията на Румен Радев ще участва, ще предложи или ще остави изцяло избора за вицепрезидент на кандидат-президента Йотова.

Като първи и най-важен приоритет за новия политически сезон Джиков посочи избора на нов Висш съдебен съвет. „За да възстановим държавността, да върнем доверието на хората в институциите, особено в съдебната система, това ще мине задължително през избора на Висш съдебен съвет - на нови хора, които имат съответните морални качества“, заяви той. Според него партийните разговори трябва да бъдат открити и да включват всички парламентарно представени сили: „Водим открит диалог… На практика, искаме един честен избор“, посочи депутатът.

Ще донесе ли есента повече решения или предстоят нови политически сблъсъци

Джиков отхвърли твърденията, че действията на властта, свързани с открития заглушител, са просто политически пиар. „Не бих го определил като пиар акция. Напротив, министър Иван Демерджиев се доказа през годините като изключително сериозен човек“, каза той и призова разследващите органи да бъдат оставени да си свършат работата. Джиков обаче отново посочи имената на Бойко Борисов и Делян Пеевски, когато беше попитан за политически чадър над определени лица. „Хората казват: не слушай какво ти говорят, а гледай какво вършат“, заяви народният представител от „Прогресивна България“.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова