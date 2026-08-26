През второто тримесечие на 2026 г. 1.3 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Преобладаващата част от тях - 67.1%, са пътували само в страната, 26.9% - само в чужбина, а 6.0% са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. броят на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 4.4%.

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Най-много са пътували българските граждани на възраст 45 - 64 години - 502.0 хил., или 38.2% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (74.3%) е при лицата на възраст 65 и повече години.

Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 - 24 години (46.7% от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи.

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Най-много туристически пътувания както в страната (56.7%), така и в чужбина (75.2%), са били с цел „почивка и екскурзия“.

Като самостоятелни са били регистрирани 1.5 млн., или 83.7% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация през туроператор в страната е 92.2%, а на тези в чужбина - 59.3%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина, са тези за храна - 39.9 и 34.8%. Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 190.30 евро в страната и 480.63 евро в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 171.75 евро в страната и 685.47 евро в чужбина.

Изследването е представително и се провежда въз основа на извадка от домакинствата в страната. Обект на изследването е населението на възраст 15 и повече навършени години в България.

Редактор: Никола Тунев