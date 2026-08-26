Президентът на САЩ Доналд Тръмп е внесъл в Конгреса предложение за 30-годишно споразумение със Саудитска Арабия в сферата на гражданската ядрена енергетика. Условието на Вашингтон е Рияд да нормализира отношенията си с Израел и да се присъедини към т.нар. Авраамови споразумения.

Споразумението, постигнато през юли, ще позволи на американски компании да изнасят ядрени технологии за граждански цели за Саудитска Арабия. Документът е изпратен в Конгреса в понеделник, като според представителя на администрацията позицията на Доналд Тръмп остава непроменена - договорът ще бъде одобрен, само ако Рияд се присъедини към Авраамовите споразумения и нормализира отношенията си с Израел.

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30-годишната сделка предвижда Саудитска Арабия да построи реактори от типа AP1000 на американската компания Westinghouse. Проектът е на стойност десетки милиарди долари. Конгресът разполага с 90 сесийни дни, за да разгледа споразумението. Ако не бъдат повдигнати възражения, то ще влезе в сила.

Тръмп вече намекна, че условията на договора ще ограничат възможността Саудитска Арабия да обогатява уран. Този процес може да бъде използван и за разработването на ядрено оръжие. „Няма да се обогатява материал!“, написа американският президент в социалните мрежи миналия месец. Той подчерта, че сделката е изцяло обвързана с присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения, чрез които Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко нормализираха отношенията си с Израел през 2020 г.

Редактор: Ралица Атанасова