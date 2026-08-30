Пожар е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна.

По първоначална информация се предполага, че огънят е възникнал вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ.

На място са служители на Природен парк „Рилски манастир“, Рилската света обител и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на неселението". Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара.

Пожар пламна в Национален парк „Пирин“, хеликоптер на „Гранична полиция“ се включи в гасенето (ВИДЕО + СНИМКИ)

По информация на пожарната се подготвя използването на дрон със специализирана 80-литрова система за пускане на вода.

От ЮЗДП-Благоевград призовават всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок.

Сигналът за инцидента е подаден в 11:15 часа, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. Според информацията на полицията мълния е ударила сухо дърво в скалиста местност в района на Кирилова поляна. Няма опасност да бъде засегнат горски фонд, посочиха от ОД на МВР.