Израелски въздушен удар в централната част на Ивицата Газа отне животите на мъж и на 3-годишно дете. Няколко души са ранени.

Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу боец от палестинската групировка "Хамас", но не даде подробности.

Подкрепеното от САЩ примирие от октомври 2025 г. спря масираните бойни действия в опустошената палестинска територия, но не спря ударите на израелската армия, която твърди, че тяхната цел е да предотвратят нападения от страна на "Хамас" и други палестински въоръжени групировки в Газа.

Израелската армия атакува командир на „Хамас”

„Хамас“ обвинява Израел в нарушаване на примирието и в подкопаване на усилията за осъществяване на по-широкия план на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа, който предвижда също изтегляне на израелските войски и разоръжаване на "Хамас".

По данни на здравните власти в Газа над 1300 палестинци са били убити в Ивицата след влизането в сила на примирието, докато израелската армия съобщава за четирима убити израелски военнослужещи през този период.

Редактор: Дарина Методиева