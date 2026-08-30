Израелската армия заяви в събота, че е атакувала командир на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Ивицата Газа. Не е уточнено обаче дали той е убит, както и за кого точно става дума.

Армията заяви, че въпросният командир е подготвял терористични атаки срещу израелски войници и цивилни. Позицията на Израел е, че трябва да елиминира заплахите, които идват от "Хамас".

Николай Младенов очерта бъдещето на Газа: 7 млрд. долара за възстановяване, международни сили и хуманитарна помощ

Припомняме, че на 7 октомври 2023 година ислямисткото движение извърши безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Редактор: Дарина Методиева