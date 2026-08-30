Лидерът на Френската социалистическа партия Оливие Фор обяви днес, че ще се включи в президентските избори в страната през следващата година. Той заяви пред парламентарната си група, че ще участва в първичните избори, които ще утвърдят кандидата на социалистите.

"Реших да се кандидатирам на тези предварителни избори", каза той, като уточни, че ще направи официалното си изявление за френските медии тази вечер.

Рафаел Глюксман се кандидатира за президентските избори във Франция

През последните дни 58-годишният Оливие Фор не криеше намерението си да се включи в надпреварата за кандидатурата на Френската социалистическа партия, чието управление той пое преди осем години.

В предварителните избори на социалистите се очаква още няколко кандидатури. Най-сериозният противник на Фор е евродепутатът Рафаел Глюксман, който е смятан за фаворит в надпреварата и води в социологическите проучвания.

Франция разследва руска дезинформационна кампания срещу кандидати за президент

Вътрешните избори ще бъдат ограничени само до членовете на социалистическата партия и формацията на Глюксман "Плас Пюблик". От 2018 г., когато пое лидерството на Френската социалистическа партия, Оливие Фор работи за обединение на френската левицата.

Той обаче може да се сблъска и с критики заради отношенията си с радикалната лява партия "Непокорна Франция" и нейния кандидат за президент Жан-Люк Меланшон, особено след като конкурентът му Рафаел Глюксман вече ясно се дистанцира от формацията.

Редактор: Никола Тунев