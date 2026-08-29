"България изразява солидарност с народите на Непал и Китай", написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа Х.

"Съболезнования на семействата на загиналите и бързо възстановяване на пострадалите. Кураж и успех в спасителните и възстановителните дейности, както и в преодоляването на последиците от това катастрофално бедствие", заяви още държавният глава.

България е солидарна с народа на Непал и на Китай. Съболезнования на близките на загиналите и бързо възстановяване на пострадалите. Кураж и успех в спасителните и възстановителните дейности и в преодоляването на последиците от катастрофалното бедствие. — Илияна Йотова (@IlianaIotova) August 28, 2026

"Дълбоко сме натъжени от трагичната загуба на човешки животи и разрушенията, причинени от внезапните наводнения в Непал и Китай", написаха от Министерството на външните работи в Х в четвъртък. "Мислите ни са със семействата на загиналите и с близките на изчезналите. Изразяваме пълна солидарност с местните общности и спасителните екипи на терен", посочиха още от външното ведомство.

Расте броят на жертвите след внезапното наводнение в Непал, появи се и нова заплаха

Припомняме, че срутването на част от ледник в сряда предизвика огромен поток от скали, лед, кал и отломки по речните системи в Хималаите, като отне живота на близо 600 души в Непал и Тибет, а над 2000 все още са в неизвестност.

Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ за пострадалите от опустошителното наводнение, което отне живота на над 500 души в Непал.

Редактор: Дарина Методиева