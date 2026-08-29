Втори инцидент с турист в Пирин за деня, съобщиха от Планинската спасителна служба в Банско.

Мъж на 56 години е със счупена подбедрица в района на Попово езеро. Поискана е помощ от въздуха. Сигнал за пострадал турист е подаден в дежурния център около 13.30 часа, предаде БНР.

Медицинският хеликоптер е кацнал на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, където е взел двама планински спасители, за да преценят къде е най-близкото до пострадалия място за кацане. При втория заход въздушната линейка ще транспортира до мястото на инцидента и медицинския екип.

По-рано днес лекар от Банско пострада по време на преход в Пирин в района на връх Газей. Осем планински спасители от отряда в Банско участваха в спасителната акция. Те успяха да стигнат до пострадалия - д-р Благой Терзиев, който е и техен колега, с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха.

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Медицинският хеликоптер и спасителният отряд, които пристигнаха преди обед днес, са помогнали пострадалият да бъде преместен до място, на което може да кацне въздушната линейка. От Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст съобщиха, че д-р Терзиев е транспортиран с фрактура на тазобедрена става в столична болница.

Редактор: Дарина Методиева