Парламентът прие ключови промени в Закона за държавния служител. Новите правила дават възможност на служителите да изпълняват задълженията си дистанционно до два дни в седмицата, когато естеството на работата и конкретната длъжност го позволяват.

Промените предвиждат и въвеждането на тестове за почтеност за държавни служители на определени длъжности. Очакванията са новите правила да направят държавната администрация по-модерна, ефективна и привлекателна за младите хора.

От над 10 години Румен Минчев работи като държавен служител. Според него възможността за хоум офис е стъпка към модернизиране на държавната служба.

„Всяка една мярка, която води до по-модерна администрация, която издига авторитета на държавните служители и на държавната служба в българското общество, е добре дошла“, коментира председателят на КТ „Подкрепа“ в НЗОК и главен експерт в Здравната каса – София област Румен Минчев.

Възможността за дистанционна работа обаче няма да важи за всички служители. Тя ще зависи от естеството на работа и конкретната длъжност. „Част от тях със сигурност ще се възползват, докато други няма да могат. Просто защото естеството им на работа е такова, че те няма как да я вършат от разстояние“, обясни Минчев.

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Според синдикатите възможността за дистанционна работа може да направи държавната администрация по-привлекателна за младите хора. Очакванията са промяната да се отрази положително и на производителността. „Държавната администрация ще стане по-привлекателна. Най-малкото младите хора търсят възможност за хоум офис отдавна. Силно се надявам това да спомогне държавната служба да стане по-атрактивна, но трябва да се обърне внимание и на възнагражденията“, заяви председателят на Синдиката на административните служители „Подкрепа" Кремена Атанасова.

Наред с хоум офиса законовите промени въвеждат и тестове за почтеност за служители на определени длъжности. Синдикатите определят възможността за дистанционна работа като положителна, но имат сериозни притеснения относно начина, по който ще бъдат прилагани тестовете за интегритет. „Категорично положителна е възможността хората да работят дистанционно, но по отношение на тестовете за интегритет имаме сериозни притеснения да не би да се превърнат в инструмент за натиск към държавните служители. Законодателите трябва да следят най-много това“, посочи Атанасова.

От „Подкрепа“ настояват прилагането на тестовете да бъде ясно регламентирано и прозрачно. „Основното ни притеснение е да не се превърне в бухалка и в инструмент за разчистване на неудобните. Липсата на информация и какъв точно ще бъде тестът също е проблематична, така че се надяваме законодателната власт да следи строго приложението на нормите“, заяви председателят на Синдиката на административните служители „Подкрепа".

Стажант-репортер Ивайла Върбанова

Редактор: Дарина Методиева