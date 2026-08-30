Палестинка и четирима журналисти от екип на NBC News бяха нападнати от маскирани израелски заселници в окупирания Западен бряг.

Атаката е извършена в палестинското село Джалуд, близо до Наблус. Журналистите интервюирали 51-годишната Аида Ахмед Абдула и семейството ѝ, когато автомобил с израелски регистрационни номера се приближил към тях. От него слезли най-малко четирима маскирани мъже, които ги нападнали с пръти и хвърляли камъни.

Кореспондентът на NBC News Мат Брадли бил ударен два пъти по ръката и получил медицинска помощ в близка клиника. Абдула е откарана за лечение от Червения полумесец, като нараняванията ѝ не са животозастрашаващи. Ранени били и трима други членове на журналистическия екип.

„Изскочиха, пребиха ни, след което се качиха обратно в колата“, разказа Брадли. Продуцентът Лавахез Джабари заяви, че нападателите носели пръти, а тя видяла и огнестрелно оръжие, което не било използвано.

Израелски заселници нападнаха журналисти на АФП на Западния бряг

Израелските сили за сигурност съобщиха, че получили сигнали за насилствени сблъсъци в района, включително хвърляне на камъни срещу палестинци и други цивилни. По думите им десетки заселници се барикадирали в палестински дом, докато вътре се намирали жители. Силите ги извели от сградата и конфискували автомобили, за които се предполага, че били използвани при нападенията.

В близкото село Кусра палестински работници също били нападнати и напръскани с лютив спрей от маскирани заселници.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху осъди насилието, определяйки го като „престъпни актове“, извършени от „шепа бунтовници, които нарушават закона“. Той заяви, че подобни действия вредят на законопослушните израелски заселници, затрудняват работата на израелската армия и накърняват международния имидж на Израел.

По данни на ООН 76 палестинци били убити от израелски сили или заселници на Западния бряг до 24 юли. За същия период загинали трима израелци.

Редактор: Дарина Методиева