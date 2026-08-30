Нивото на река Дунав се е повишило в почти целия български участък през последното денонощие, но хидроложката обстановка остава усложнена. Всички ограничения за газенето на плавателните съдове продължават да са в сила. Това показват актуалните данни на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ към 30 август 2026 г.

Най-съществено е повишението на нивото при Оряхово – с 6 сантиметра. При Никопол е отчетен ръст от 4 сантиметра, а при Лом и Свищов – с по 3 сантиметра. При Ново село нивото се е повишило с 2 сантиметра, а при Русе – с 1 сантиметър.

Минимално понижение на водното ниво е регистрирано при водомерния пост в Силистра.

Отчетоха повишение на река Дунав в почти целия български участък

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма данни за заседнали плавателни съдове – нито в корабоплавателния път, нито извън него.

Хидроложката обстановка по реката остава усложнена.

Редактор: Дарина Методиева