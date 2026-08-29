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Групата, съставена предимно от марокански граждани, успяла да премахне решетките на прозорци
Край на акцията по издирване на бегълци от бежанския център край свиленградското село Пъстрогор. Късно в петък вечерта всички 12 избягали бяха задържани.
Полицейската операция се проведе в района на Свиленград. Най-напред десет от тях бяха открити и задържани, а останалите двама бяха открити часове по-късно в канавка край пътя до село Момково.
Припомняме, че инцидентът стана в нощта срещу петък. Около 02:00 часа през нощта групата, съставена предимно от марокански граждани, успяла да премахне решетките на прозорците и да напусне помещенията, в които била настанена.
Чужденците първоначално се озовали в двора на центъра. Дежурните полицаи реагирали незабавно и успели да задържат трима от тях още на място. Останалите девет се качили върху гараж, достигнали до високата ограда на центъра и я преодолели.
12 мигранти избягаха от центъра в Пъстрогор
В операцията по издирването им се включиха полицейски екипи от Хасково и Харманли, както и служители на „Гранична полиция“.
Случаят не е първият подобен през последните месеци. През юли от центъра избяга друг настанен там чужденец. Тогава беше съобщено и за откраднат автомобил, собственост на кмета на Пъстрогор Илия Илиев.
В центъра в Пъстрогор в момента са настанени между 100 и 150 души, предимно от Африка. От началото на тази година той функционира като обект от затворен тип.
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