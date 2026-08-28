Полицейска операция се проведе в района на Свиленград след бягство на 12 чужденци от центъра от затворен тип в село Пъстрогор. Най-напред десет от тях бяха открити и задържани, а останалите двама бяха открити часове по-късно в канавка край пътя до село Момково.

Инцидентът е станал през нощта срещу петък. По неофициални данни около 2 часа през нощта групата, съставена предимно от марокански граждани, успяла да премахне решетките на прозорци и да напусне помещенията, в които била настанена.

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Чужденците първоначално се озовали в двора на центъра. Дежурните полицаи реагирали незабавно и успели да задържат трима от тях още на място. Останалите девет се качили върху гараж, достигнали до високата ограда на центъра и я преодолели.

В операцията по издирването им са включени полицейски екипи от Хасково и Харманли, както и служители на „Гранична полиция“. Впоследствие още седем от избягалите са открити, с което броят на задържаните достигна 10. Двама остават в неизвестност.

В центъра в Пъстрогор в момента са настанени между 100 и 150 души, предимно от Африка. От началото на тази година той функционира като обект от затворен тип.

Случаят не е първият подобен през последните месеци. През юли от центъра избяга друг настанен там чужденец. Тогава беше съобщено и за откраднат автомобил, собственост на кмета на Пъстрогор Илия Илиев.

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Кметът на Пъстрогор Илия Илиев разказа, че двама души са избягали през нощта от бежанския лагер още през миналия месец. Единият впоследствие е бил заловен, а другият останал на свобода.

По думите му мъжът прекарал известно време в храстите, след което влязъл в селото, когато местният магазин отворил. Там изпил кафе, пушил цигара и останал около час. Местни жители му помогнали, като му дали храна и му позволили да зареди телефона си.

Малко по-късно Илиев оставил автомобила си пред магазина и влязъл вътре, за да свърши работа. Когато се върнал около 50 минути по-късно, установил, че колата му е изчезнала.

След предишния инцидент МВР е издало предписания на Държавната агенция за бежанците за повишаване на сигурността в обекта. Сред набелязаните мерки са укрепване на решетките на прозорците, засилване на охраната и поставяне на допълнителна мрежа по външната ограда.

Голяма част от предписаните мерки обаче все още не са изпълнени.