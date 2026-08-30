Украйна иска да използва част от заем от Европейския съюз, предназначен за следващата година, за да помогне за покриването на бюджетния дефицит от 27 милиарда долара през тази година, заяви министърът на отбраната Евгений Хмара.

На пресконференция той обяви, че военният план на Киев "трябва да бъде ясен за партньорите на Украйна, както и за цялото военно командване".

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Хмара съобщи още, че Украйна е изпробвала четири потенциални прехващача, предназначени за сваляне на реактивните дронове "Шахед", които Русия все по-често използва за атаки срещу Украйна.

"Търсенето на мерки за противодействие срещу дронове продължава. Вече има четири потенциални прехващача, които могат да свалят Шахеди. С тях вече са проведени полеви изпитания", заяви Хмара. По думите му следващата задача е разработените решения да бъдат усъвършенствани възможно най-бързо и производството да бъде увеличено до хиляди бройки.

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Хмара каза също, че на бившия министър на отбраната Михайло Федоров е предложено да бъде намерен модел или формат за продължаване на съвместната работа по различни проекти. По думите му обаче Федоров все още не е отговорил на предложението.

Редактор: Никола Тунев