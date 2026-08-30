Реорганизират движението в София днес заради провеждането на състезанието по планинско бягане „Витоша Рън“, съобщиха от Столичната община.

От 8 ч. от източната страна на Националния дворец на културата ще бъде сборният пункт за участниците в състезанието. Стартът ще бъде даден в 9 ч. Организатор на инициативата е Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

Участниците ще преминат през Моста на влюбените, покрай хотел „Хилтън“, по ул. „Петко Каравелов“, с пресичане на ул. „Бяла черква“, след което ще продължат по централната алея на Южния парк.

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Маршрутът продължава с пресичане на ул. „Хенрик Ибсен“, по ул. „Никола Крушкин-Чолака“, с пресичане на Околовръстния път, по ул. „Къпинка“ и ул. „Чемшир“ в кв. „Драгалевци“. Оттам състезателите ще навлязат в Природен парк „Витоша“, като ще продължат по трасето на лифта „Бай Кръстьо“ и по пътеката за хижа „Алеко“ до горната лифтова станция.

Днес се провежда 20-ото издание на скоростното изкачване на Витоша. Над 300 атлети ще стартират в юбилейната надпревара по време на големия спортен празник, а организаторите обявяват за първи път бонус за подобрен рекорд от по 500 евро при мъжете и при жените.

Редактор: Дарина Методиева