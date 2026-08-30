Тази година през септември се очаква средните месечни температури да бъдат над нормата, която за по-голямата част от страната е между 17 и 20 градуса, а за планините - между 3 и 10 градуса.

Най-високите температури през септември ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-ниските - между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а по високите полета на Западна България в отделни дни през втората половина на месеца - по-ниски.

От августовски жеги към по-прохладни дни: Какво време ни очаква през септември?

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 40 и 60 л/кв.м, а за планинските и припланинските райони - от 60 до 80 л/кв.м.

През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има и купеста облачност, без съществени валежи, но не са напълно изключени изолирани краткотрайни превалявания.

Снимка: НИМХ

Повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения, с временно усилване на вятъра и развитие на по-мощна, купесто-дъждовна облачност и краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, има към 3-4, към 7-8 и към 12-13 септември. Те ще са последвани и от краткотрайно захлаждане, на средно за периода температурите ще са по-високи от обичайните.

Впоследствие, до края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време през повечето дни, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми.

На 23 септември в 03:05 часа настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен.