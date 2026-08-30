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Тече спасителна операция в Средиземно море
Пътнически кораб с близо 270 души се е обърнал край Кирения, в северната част на Кипър. При инцидента са загинали най-малко 7 души, съобщава CNN. Към момента тече спасителна операция в Средиземно море.
Премиерът на признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република (СКТР) Юнал Юстел заяви пред турски медии, че 237 души са били спасени от кораба, а издирването на други 23 души продължава. По думите на Юстел корабът се е преобърнал „заради тежките метеорологични условия”. Нито един от спасените не е в критично състояние.
Корабът „Фило Джет” е превозвал 259 пътници и 8 членове на екипажа от Кирения към Ташуджу в Южна Турция, когато е започнал да се пълни с вода само на няколко мили от бреговете на Кипър, съобщи турското вътрешно министерство.
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Кадри от мястото на инцидента показват десетки хора върху борда на кораба, както и други, облечени със спасителни жилетки, във водата.
DENİZDE CAN PAZARI: KURTARILMAYI BEKLEYEN YÜZLERCE YOLCU, TERS DÖNEN GEMİNİN ÜZERİNDE BEKLİYOR!— Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 30, 2026
Girne Limanı'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra 2-3 km açıkta alabora olan 279 kişinin bulunduğu Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'ndeki yolcular ters dönen geminin üzerinde… pic.twitter.com/Z19sNxhW90
Председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш заяви в публикация в X, че поднася съболезнования на близките на загиналите при „този изключително трагичен инцидент”.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 30, 2026
Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor; yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren…
Четири кораба на бреговата охрана на Северен Кипър и пътнически кораб са участвали в спасителната операция, съобщиха от вътрешното министерство. В района са били изпратени и два хеликоптера на бреговата охрана.
Според данни от системата за проследяване MarineTraffic корабът е бил забелязан северно от Кирения в неделя сутринта, преди сигналът за местоположението му да бъде прекъснат.Редактор: Ивайла Маринова
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