Тече спасителна операция в Средиземно море

Пътнически кораб с близо 270 души се е обърнал край Кирения, в северната част на Кипър. При инцидента са загинали най-малко 7 души, съобщава CNN. Към момента тече спасителна операция в Средиземно море.

Премиерът на признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република (СКТР) Юнал Юстел заяви пред турски медии, че 237 души са били спасени от кораба, а издирването на други 23 души продължава. По думите на Юстел корабът се е преобърнал „заради тежките метеорологични условия”. Нито един от спасените не е в критично състояние.

Корабът „Фило Джет” е превозвал 259 пътници и 8 членове на екипажа от Кирения към Ташуджу в Южна Турция, когато е започнал да се пълни с вода само на няколко мили от бреговете на Кипър, съобщи турското вътрешно министерство.

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Кадри от мястото на инцидента показват десетки хора върху борда на кораба, както и други, облечени със спасителни жилетки, във водата.

Председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш заяви в публикация в X, че поднася съболезнования на близките на загиналите при „този изключително трагичен инцидент”.

Четири кораба на бреговата охрана на Северен Кипър и пътнически кораб са участвали в спасителната операция, съобщиха от вътрешното министерство. В района са били изпратени и два хеликоптера на бреговата охрана.

Според данни от системата за проследяване MarineTraffic корабът е бил забелязан северно от Кирения в неделя сутринта, преди сигналът за местоположението му да бъде прекъснат.

Редактор: Ивайла Маринова
Източник: CNN

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