Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и руският му колега Владимир Путин ще се срещнат на 1 септември в Бишкек. Очаква се разговорите бъдат съсредоточени върху войната в Украйна, ситуацията в Черно море и разширяването на двустранните икономически отношения, съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

Визитата ще се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която е насрочена за 31 август и 1 септември в столицата на Киргизстан.

Според Ушаков двамата лидери се очаква да обсъдят и начините за бъдещо развитие на търговското и икономическото сътрудничество между Турция и Русия. „Има много въпроси за обсъждане. Разбира се, сред тях са ситуацията в Черно море и като цяло въпросът за Украйна”, заяви той.

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Помощникът на руския президент съобщи, че Путин планира девет двустранни срещи в рамките на форума. Той отбеляза, че големите международни срещи на високо равнище предоставят възможност за директни разговори между световните лидери.

Руският президент трябва да се срещне с китайския си колега Си Дзинпин на 31 август. На 1 септември е планирана още и среща с президента на Иран Масуд Пезешкиан.

Редактор: Ивайла Маринова