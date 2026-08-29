Турция ще създаде Национален съвет по изкуствен интелект под председателството на президента Реджеп Тайип Ердоган. Новият орган ще определя приоритетите, ще насочва инвестициите и ще координира държавната политика в рамките на турския план за развитие на изкуствения интелект за периода 2026–2030 г.

Съветът ще одобрява годишните планове, ще разпределя ресурси, ще насочва инвестициите на държавата и промишлеността и ще публикува ежегодно писмо с основните насоки на политиката.

Австралия забранява създадените от AI песни в официалните класации

Главната дирекция за национални технологии и изкуствен интелект към Министерството на промишлеността и технологиите ще изпълнява функциите на секретариат и ще следи за изпълнението на решенията. Специален програмен офис ще разработва проекти и годишни планове и ще управлява Национален портал за напредъка и прозрачността в областта на изкуствения интелект.

В портала ще се публикува информация за отговорните институции, сроковете, използването на бюджетните средства, поставените цели и постигнатия напредък. Личните данни и търговските тайни ще останат защитени.

Роботизирани таксита скоро ще се движат по улиците на Лондон

Ще бъде създаден и отделен Национален съвет по етика на изкуствения интелект, в който ще участват представители на държавните институции, бизнеса, университетите и гражданското общество.

Съветът ще изготвя насоки по въпроси като алгоритмичните пристрастия, обяснимостта на системите, източниците на данни, сигурността, човешкия надзор и използването на изкуствен интелект при деца и уязвими групи. Планът за действие влезе в сила с президентски указ от 18 август и замени националната стратегия на Турция за изкуствения интелект за периода 2021–2025 г.

Редактор: Никола Тунев