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Той ще бъде под председателството на президента Ердоган
Турция ще създаде Национален съвет по изкуствен интелект под председателството на президента Реджеп Тайип Ердоган. Новият орган ще определя приоритетите, ще насочва инвестициите и ще координира държавната политика в рамките на турския план за развитие на изкуствения интелект за периода 2026–2030 г.
Съветът ще одобрява годишните планове, ще разпределя ресурси, ще насочва инвестициите на държавата и промишлеността и ще публикува ежегодно писмо с основните насоки на политиката.
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Главната дирекция за национални технологии и изкуствен интелект към Министерството на промишлеността и технологиите ще изпълнява функциите на секретариат и ще следи за изпълнението на решенията. Специален програмен офис ще разработва проекти и годишни планове и ще управлява Национален портал за напредъка и прозрачността в областта на изкуствения интелект.
В портала ще се публикува информация за отговорните институции, сроковете, използването на бюджетните средства, поставените цели и постигнатия напредък. Личните данни и търговските тайни ще останат защитени.
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Ще бъде създаден и отделен Национален съвет по етика на изкуствения интелект, в който ще участват представители на държавните институции, бизнеса, университетите и гражданското общество.
Съветът ще изготвя насоки по въпроси като алгоритмичните пристрастия, обяснимостта на системите, източниците на данни, сигурността, човешкия надзор и използването на изкуствен интелект при деца и уязвими групи. Планът за действие влезе в сила с президентски указ от 18 август и замени националната стратегия на Турция за изкуствения интелект за периода 2021–2025 г.Редактор: Никола Тунев
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