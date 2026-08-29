Губернаторът на Тенеси Бил Лий обяви плановете си да кръсти международното летище в Нашвил на Доли Партън, след като 80-годишната кънтри звезда почина тази седмица.

Новината идва, след като фенове подписаха онлайн петиция за преименуване на летището на името на Партън, която е родена в селските райони на Тенеси и по-късно се премества в Нашвил.

Песните на Доли Партън с над 2000% ръст в стрийминга след смъртта ѝ

В изявление Лий каза, че е разговарял с екипа на Партън, който „изразил своята благодарност за изключителната подкрепа в чест на Доли“. „Необикновеният живот на Доли Партън е завинаги вплетен в тъканта на нашия щат“, каза Лий.

„На място, където Тенеси посреща света, е уместно международното летище Нашвил да носи името на любимата дъщеря на нашия щат и да посреща пътниците с трайното наследство на музиката, щедростта, вярата и добротата на Доли“, се казва още в изявлението на губернатора.

Музика, която остава във времето: Как Доли Партън записа песен, която ще излезе за нейната стогодишнина

Онлайн петицията за преименуване на летището първоначално беше стартирана през януари 2025 г., но набра нов тласък след смъртта ѝ и до петък вечерта събра близо 160 000 подписа.

Редактор: Никола Тунев