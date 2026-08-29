Турция е привикала украинския посланик заради атаки тази седмица в Черно море срещу турски кораб и срещу втори кораб, дошъл да тегли първия, съобщи външното министерство на страната в събота. Атаките са станали в сряда и четвъртък, съобщи министерството.

„По време на срещата Турция предупреди за абсолютната необходимост от гарантиране на безопасността на хората, имуществото, корабоплаването и околната среда в Черно море“, се казва в изявление на министерството.

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В него се казва още, че турският контейнеровоз "Lider Bordo Mavi" е бил ударен в сряда, докато е бил край руския бряг на Черно море. На следващия ден корабът "Lider Kocatepe", изпратен да тегли товарния кораб, също е бил мишена, съобщи министерството. Министерството не уточни дали има жертви при атаките. Според местните турски медии контейнеровозът е бил теглен до турското пристанище Самсун.

Анкара от седмици призовава Украйна и Русия да преустановят атаките си срещу граждански кораби в Черно море. Всяка от воюващите страни се стреми да навреди на източниците на приходи от износ на другата страна като част от конфликта си, който Русия започна през 2022 г. с пълномащабното си нахлуване в Украйна.

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Турски търговски кораби са активни в Черно море, плавайки под флаговете на различни държави, а няколко от тях са били ударени от дронове, за които се подозира, че са изстреляни от Украйна. Турция, страна членка на НАТО, която поддържа отношения както с Киев, така и с Москва, не се е присъединила към западните санкции, наложени срещу Русия.

Редактор: Никола Тунев