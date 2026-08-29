Домашна гъска е предотвратила сериозен пожар в щата Тексас, САЩ.

Пожарът е избухнал в селскостопанска сграда, където се отглеждали пилета и пуйки. Птицата, наречена Гуси, забелязала пламъците, изтичала навън и започнала да кряка непрестанно.

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Силният шум събудил собственика ѝ Бърт Гербер, който спял на дивана пред телевизора. Веднага след като излязъл навън и видял гъската, той забелязал пламъците и се затичал за маркуч и вода. Гербер успява да потуши пожара преди пламъците да се разпространят към съседните сгради.

По думите му Гуси е спасила живота на семейството му, както и на другите им домашни любимци. "Ако не бях буден, мисля, че нещата щяха да излязат извън контрол за няколко минути", казва той. Съпругата на Гербер разказва, че семейството е осиновило Гуси преди четири месеца.

Редактор: Ивайла Маринова