Русия губи повече войници в Украйна, отколкото успява да мобилизира. Това е оценката на западни разузнавателни служби, публикувана от британската преса.

Според официалните лица Русия набира по 30 хиляди души на месец, но дава с 6 хиляди повече убити и ранени. Оценката на западните служби е, че ако Владимир Путин реши да компенсира недостига с нова мобилизация, това ще бъде много рискован ход.

През есента на 2022 г. беше обявена частична мобилизация. Около 1 милион руснаци избягаха зад граница, а западните служби изчисляват, че половината от тях не са се върнали.

Русия ще мобилизира още 300 хиляди души за участие във войната в Украйна, заяви Зеленски

Въпреки това руският президент не дава признаци, че планира спиране на войната. Само през юли и август Украйна беше ударена с 360 ракети – повече, отколкото в предишни периоди.

Редактор: Дарина Методиева