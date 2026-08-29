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Въпреки това руският президент не дава признаци, че планира спиране на войната
Русия губи повече войници в Украйна, отколкото успява да мобилизира. Това е оценката на западни разузнавателни служби, публикувана от британската преса.
Според официалните лица Русия набира по 30 хиляди души на месец, но дава с 6 хиляди повече убити и ранени. Оценката на западните служби е, че ако Владимир Путин реши да компенсира недостига с нова мобилизация, това ще бъде много рискован ход.
През есента на 2022 г. беше обявена частична мобилизация. Около 1 милион руснаци избягаха зад граница, а западните служби изчисляват, че половината от тях не са се върнали.
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Въпреки това руският президент не дава признаци, че планира спиране на войната. Само през юли и август Украйна беше ударена с 360 ракети – повече, отколкото в предишни периоди.Редактор: Дарина Методиева
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