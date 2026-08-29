Пожар избухна тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 05:04 ч. По първоначални данни огънят е възникнал вследствие на неизправен хладилник.

Ресторантът е изгорял напълно. При пожара се е образувало силно задимяване, а пламъците се прехвърлили към намиращи се в близост хотели и почивни бази. Заради разрастването на огъня се е наложила евакуация на летовниците от района. Към момента всички те са изведени на безопасно място.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която се намира в близост до ресторанта.

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На място са изпратени три противопожарни автомобила. Пожарникарите продължават гасителните действия, като работят по ограничаването на огъня и предотвратяването на по-нататъшното му разпространение.

Към момента няма информация за пострадали хора.