Снимка: Цеца Алексова, NOVA
-
Камион премина през две мантинели на магистрала „Марица” след спукване на гума (СНИМКИ)
-
Земетресение с магнитуд 5 разтърси Тибет
-
Заловиха пиян водач, шофирал без две гуми на Околовръстното шосе в София (ВИДЕО)
-
Двама загинали и 10 ранени, след като кола се вряза в пешеходци във Франция
-
Защо клон падна върху главата на дете във Варна
-
Откриха тялото на издирваното край Созопол 7-годишно дете
При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на базата на Българския червен кръст
Пожар избухна тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 05:04 ч. По първоначални данни огънят е възникнал вследствие на неизправен хладилник.
Ресторантът е изгорял напълно. При пожара се е образувало силно задимяване, а пламъците се прехвърлили към намиращи се в близост хотели и почивни бази. Заради разрастването на огъня се е наложила евакуация на летовниците от района. Към момента всички те са изведени на безопасно място.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която се намира в близост до ресторанта.
Две бунгала изгоряха при пожар край Черноморец
На място са изпратени три противопожарни автомобила. Пожарникарите продължават гасителните действия, като работят по ограничаването на огъня и предотвратяването на по-нататъшното му разпространение.
Към момента няма информация за пострадали хора.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни