Снимка: iStock
Ветровете в Егейско море ще достигнат над 100 км/час
Изключително голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция в събота, съобщават гръцките медии. Най-застрашени са островите Крит, Родос и Карпатос, където е издадено предупреждение от пета степен.
За област Атика, където се намира столицата Атина, е обявена четвърта степен на опасност от възникване на пожари по петстепенната скала.
Гърция обяви червен код за опасност от пожари на Йонийските острови
Метеорологичната прогноза предупреждава за силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море. В източните райони на остров Крит ветровете ще достигнат 120 км в час.
От Пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни