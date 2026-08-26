Гърция обяви червен код за опасност от горски пожари на Йонийските острови заради прогнозирания много висок риск от възникване на пожари - категория 4. Решението е взето от Министерството на климатичната криза и гражданската защита.

При задействането на червения код Националният механизъм за гражданска защита се активира в пълен състав, като се мобилизират необходимият персонал, техника и ресурси за подготовка и реакция при непосредствена опасност и за справяне с последствията от евентуално бедствие.

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Предвиждат се и краткосрочни мерки за възстановяване, оказване на помощ и подкрепа с цел ограничаване на последиците от евентуални пожари. Висок риск от пожари - категория 3, е обявен за област Атика, няколко района на континенталната част на страната и всички останали острови.

Предупреждението е издадено в разгара на летния туристически сезон, когато гръцките плажове са пълни с местни и чуждестранни туристи.

Междувременно ситуацията на мястото на пожара, избухнал във вторник в кариера с отпадъци и ниска растителност в района на Елинико на остров Саламина, се е подобрила. Според пожарната огънят е овладян и няма опасност от разрастването му.

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Друг пожар, избухнал в района на Агиос Власиос в Беотия, също е до голяма степен овладян, като пожарникарите продължават да гасят отделни огнища. Жителите на района Цукаладес бяха предупредени от властите да се евакуират и да се насочат към Ливадия.

Пожарът, избухнал в гориста местност край Стефани в Беотия, вече няма активен фронт. През нощта пожарникарите са се борили с няколко повторни възпламенявания, а в момента усилията им са насочени основно към отделни тлеещи огнища.

Редактор: Никола Тунев