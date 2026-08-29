Един човек загина, а шестима други бяха спасени, след като буря и силно морско вълнение станаха причина три лодки да се разбият в скали и да потънат край бреговете на Кипър.

Спасителен хеликоптер е извадил мъж от морето в безсъзнание, близо до нос Греко, на югоизточното крайбрежие на острова, като по-късно е констатирана смъртта му, докато двама от оцелелите са били настанени за лечение в болница.

Десетки домове пострадаха от наводнения в Англия

Проливни дъждове и силни ветрове връхлетяха острова в събота, наводнявайки улици, предизвиквайки свлачища и поваляйки дървета.

Кметът на община Строволос в кипърската столица Никозия Ставрос Ставринидис съобщи за няколко инцидента с паднали клони и предупреди, че клоните могат да представляват риск за жителите и шофиращите. Той каза, че общината следи ситуацията и остава в пълна готовност за извънредни ситуации, свързани с времето.

Редактор: Никола Тунев