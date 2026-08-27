Десетки домове са пострадали от наводнения в Англия. Агенцията по околна среда е издала 42 предупреждения за опасност от природното бедствие в части на страната. В сила е и жълт код за гръмотевични бури за части от Мидландс, Източна, Южна и Северозападна Англия, Йоркшър и Хъмбър и Уелс до 22:00 ч. местно време.

Британската метеорологична служба Met Office предупреди, че гръмотевичните бури в Англия и Уелс могат да донесат до 75 мм дъжд само за 12 часа в някои райони.

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След заседание на Националната група за сушата тази сутрин Агенцията по околна среда съобщи, че 71,3% от територията на Англия продължава да е засегната от суша.

Главният изпълнителен директор на агенцията Филип Дъфи заяви, че "няколко дни или дори седмици с по-влажно време не могат да заличат последиците от няколко месеца на изключително сухи условия".

Редактор: Ивайла Маринова