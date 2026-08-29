Съединените щати наложиха санкции на мрежата Shipoil, свързана с гръцки граждани и компании, за които американските власти твърдят, че са предоставяли услуги по зареждане с гориво на кораби, свързани с иранския петролен сектор.

Мерките са обявени от Министерството на финансите на САЩ чрез Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC). В санкционния списък са включени базираната в Хонконг Shipoil Limited, дубайските Shipoil FZCO и Ship Fuels and Trade DMCC, както и гръцките граждани Алмпертос „Алберто“ Цорис и Георгиос „Джордж“ Цорис.

Според американското Министерство на финансите от най-малко 2023 г. трите компании са координирали дейности с вече санкционирани ирански структури, сред които National Iranian Tanker Company (NITC), Persian Gulf Petrochemical Industries Commercial Company (PGPICC), Triliance Petrochemical и мрежата на иранския корабен и петролен предприемач Мохамад Хосейн Шамхани. Става дума за предоставяне на услуги по бункероване – снабдяване на плавателни съдове с гориво.

Американските власти посочват конкретни операции през 2026 г. Според Treasury Алберто Цорис е координирал чрез Shipoil FZCO и Ship Fuels and Trade DMCC зареждането с гориво на санкционирания танкер MEDNA, известен преди като ANTHEA и SIRI. По данни на Вашингтон корабът е превозвал суров петрол за Генералния щаб на въоръжените сили на Иран.

Отделно Министерството на финансите на САЩ твърди, че Георги Цорис е използвал Shipoil FZCO и Ship Fuels and Trade DMCC за предоставяне на бункерни услуги на плавателни съдове, свързани с дъщерни дружества и компании, определяни от американските власти като прикриващи структури на Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Сред посочените случаи е санкционираният ирански кораб BEHTA, на който според американските данни са били предоставени услуги по зареждане в средата на 2026 г.

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Американското ведомство посочва още, че трите компании от мрежата Shipoil функционират като единна корпоративна структура, имат общо ръководство и извършват финансови трансфери помежду си. Според Treasury Shipoil Limited е прехвърлила милиони долари към Shipoil FZCO.

Гръцка връзка

Случаят има пряко отражение в Гърция. Според разследване на гръцкия вестник „Катимерини“ мрежата има присъствие в Пирея, като изданието посочва офис на компания със същото име на улица „Колокотрони“ в града. „Катимерини“ съобщава също, че е потърсила компанията за коментар, но не е получила отговор.

Гръцкото издание съобщава за данни от поверителни доклади на международни организации в морския сектор, според които мрежата има връзки не само с ирански петролни структури, но и с мрежата на Шамхани, за която се твърди, че е участвала в международната търговия с ирански и руски петрол.

САЩ, а не ЕС

По информация на „Катимерини“ санкциите са наложени едностранно от Вашингтон. Гръцките компетентни органи са посочили пред изданието, че при липса на аналогични санкции от Европейския съюз няма правно основание за автоматично налагане на същите икономически мерки на национално равнище.

Редактор: Дарина Методиева