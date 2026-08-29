"Подобни природни бедствия в Хималаите могат да се случват все по-често с ускоряването на климатичните промени и затоплянето на времето". Това коментира в ефира на „Събуди се“ синоптикът и жуналист на NOVA Николай Василковски по повод тежката стихия в района на границата между Непал и Тибет.

По думите му бедствието е започнало с откъсването на огромна ледникова маса, която е паднала във високопланинско езеро. Това е предизвикало мощна приливна вълна от вода, лед и кал, която се е спуснала с огромна скорост към долината.

„Хората няма как да реагират. Просто нямаш какво да направиш“, обясни Василковски. Според него мащабът и скоростта на подобно явление не оставят време за реакция на хората, които се намират в долината.

Той посочи, че съществуват технологии, с които движението на ледниковите маси и темпът на топенето им могат да бъдат наблюдавани. Чрез специални датчици би могло да се установи дали дадена ледена маса става нестабилна и при възможност да бъде задействана система за ранно предупреждение. Василковски подчерта, че подобни системи трябва да бъдат развивани именно в рискови райони като Хималаите, високите части на Андите и Алпите.

Защо спасителните операции в Хималаите са толкова трудни

Подобни трагедии обаче не са прецедент. През 1941 г. в Перу огромно количество лед, паднало във високопланинско езеро, предизвиква разрушителна вълна, при която загиват около 5000 души.

Според Василковски климатичните промени вече се усещат и от местните хора в Хималаите. На места валежите стават по-интензивни, докато в други райони сушите продължават по-дълго. Това променя начина на живот и поставя под натиск селското стопанство, от което зависи препитанието на местното население.

Опасността в засегнатия район все още не е напълно отминала. По думите на синоптика е възможно да има нестабилни ледени блокове, които да се откъснат. Той предупреди, че при подобни условия рискът от нови свлачища и ледникови бедствия остава.

Василковски допълни, че възстановяването на района може да отнеме години заради стръмния релеф и слабата инфраструктура.

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