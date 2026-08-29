Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров прие предложението на италианския министър на отбраната Гуидо Крозето да стане негов съветник по отбранителните иновации.

Федоров съобщи за решението след срещата си с Крозето. Той посочи, че в новата си роля ще помага на Италия при развитието на съвременни технологии за водене на война, подобряването на отбранителния сектор и адаптирането към новите предизвикателства пред сигурността в света. Член на екипа на Федоров заяви пред "Политико", че той ще съчетава съветническата си роля с основния си фокус върху създаването на инвестиционен фонд за отбраната на Украйна.

Федоров: Основният ми фокус остава непроменен

Бившият министър подчерта, че приемането на съветническата позиция не означава, че ще се премести в Рим. „Основният ми фокус остава непроменен“, написа Федоров. Той уточни, че ще продължи да работи в Украйна по проекти за укрепване на отбраната на страната и привличане на международни ресурси. Припомняме, че Федоров беше отстранен от правителството при последното кадрово преструктуриране на президента Володимир Зеленски. След освобождаването си той призова за провеждането на избори по време на войната.

Бившият министър на отбраната на Украйна призова за президентски избори

Крозето предложи позицията още през юли

Италианският министър на отбраната за първи път отправи предложението през юли. По думите му ден след освобождаването на Федоров той му се е обадил и го е попитал: „Кога бихте искали да дойдете в Рим, за да работите с мен като съветник?“. Крозето определи Федоров като новатор, който е „променил напълно правилата на играта на бойното поле“.

Освобождаването на Федоров предизвика протести

Бившият министър беше освободен в средата на юли след около шест месеца начело на украинското ведомство по отбраната. Това се случи на фона на напрежение с военното ръководство на страната и разногласия по отношение на политиката. Отстраняването му предизвика редки за военното време протести. След това Федоров засили критиките си към президента Зеленски. По-рано този месец той призова за провеждането на избори въпреки продължаващата руска инвазия и предупреди, че украинците „не могат безкрайно да живеят“, без да разбират как се вземат основните решения в страната.

Зеленски отхвърли идеята, като предупреди, че провеждането на избори по време на война може да „разруши“ страната.

Редактор: Дарина Методиева