Бивш оператор на аутокю в Белия дом е осъден да плати над 172 000 долара за използване на вътрешна информация за залагане на речите на Доналд Тръмп.

Установено е, че Габриел Перес е правил сделки относно това, което президентът на САЩ ще каже по време на обръщения между декември 2025 г. и февруари 2026 г. в "Kalshi" - платформа за прогнозни пазари, където потребителите могат да залагат на събития от реалния свят.

Доналд Тръмп показа новите строежи в Белия дом (ВИДЕО+СНИМКИ)

Нейният регулатор, Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), заяви, че Перес ще трябва да се откаже от печалба от 107 539,02 долара и да плати гражданска санкция от 65 000 долара.

Все още няма коментар от Белия дом. През юли говорителят Каролайн Ливит заяви, че Перес е в неплатен отпуск и няма да се върне на поста си. След това стана ясно, че той е „присвоил“ предварителните си познания за речите на Тръмп, за да прави залози „в нарушение на задължението си за доверие и увереност“.

Перес също така е лишен от правото на търговия за срок от три години.

Редактор: Никола Тунев