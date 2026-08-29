Депо за отпадъци от мраморна промишленост привлича туристи в северозападната част на Индия.

Мястото е разположено в Кишангарх, в центъра на щата Раджастан, и е наричано още "мраморният град" на Индия. Депото е с площ около 33 хектара. Всеки ден то приема над 5500 тона утайки от обработката на мрамор, идващи от над 1200 фабрики и работилници в района.

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Необичайният пейзаж редовно се използва за снимане на филми и музикални клипове. Посетителите обикалят с коне по необичайния хълмист терен.

Яркобелият пейзаж на депото се сравнява със заснежени алпийски местности. След дъждове водата се събира във вдлъбнатините между огромните купчини от мраморни отпадъци, образувайки яркосини водни басейни, които засилват илюзията за алпийски пейзаж.

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Endless white plains glowing under the sun, no pine trees, no chill in the air, yet the scenery looks straight out of a winter postcard. Many confuse it for… pic.twitter.com/jPDpZ8vh4r — Press Trust of India (@PTI_News) April 1, 2026

Наличието на подобно открито депо обаче има сериозни последици за околната среда. Властите многократно са отправяли предупреждения, най-вече за замърсяването на въздуха, предизвиквано от фините прахови частици, както и на подпочвените води.

Проучвания са установили висока концентрация на соли, висока твърдост на водата, както и наличие на някои тежки метали във водните басейни в околността.

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През януари индийският специализиран съд по въпросите на околната среда разпореди да бъдат предприети редица мерки, включително да се насърчава повторното използване на утайките вместо те да бъдат неконтролирано изхвърляни. "На терена няма никаква система за изолиране на отпадъците, утаителни басейни, механизъм за контрол на праха, система за наблюдение на качеството на въздуха или подпочвените води, нито защитна зелена зона", подчерта съдът в решението си.

Това обаче не разубеждава посетителите, които продължават да се стичат към този впечатляващ и изглеждащ нереален пейзаж.

Редактор: Ивайла Маринова