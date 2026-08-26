Хиляди хора изпълниха тесните улици на Буньол в Източна Испания за „Ла Томатина” – ежегодния фестивал за хвърляне на домати, превърнал се в една от най-разпознаваемите летни атракции в страната.

Снимка: БГНЕС

В продължение на около час камиони изсипваха в тълпата 165 тона презрели домати. Под звуците на силна поп музика участниците, много от които облечени в бели тениски, се замеряха с тях. Преди началото властите покриха сградите с брезенти и разположиха полицейски патрули. В един момент служителите на реда използваха лютив спрей, за да разпръснат част от тълпата, но празненствата бързо бяха възобновени.

Хиляди влязоха в епична битка с домати на фестивала „Томатина” (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Фестивалът привлече над 20 000 души. Испански медии съобщават, че през последните години около 40% от участниците са чуждестранни туристи. Сред тях има все повече посетители от Индия след излизането на боливудския филм „Живее се само веднъж” през 2011 г.

Снимка: БГНЕС

„Ла Томатина” се провежда в последната сряда на август. Традицията започва със спонтанна битка с храна през 1945 г., оцелява след забраната по време на режима на Франсиско Франко и впоследствие се превръща в световен спектакъл благодарение на телевизията.

Редактор: Мария Барабашка