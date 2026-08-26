Снимка: БГНЕС; Видео: "Ройтерс"
-
Принц Хари и Меган Маркъл се завърнаха във Великобритания
-
За машините и хората: Как роботи успяват да чупят човешки рекорди?
-
"Новите известни": Димитър Енчев - актьорът със забавните видеа в социалните мрежи
-
Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора
-
Хуманоиден робот счупи световния рекорд на 100 метра
-
Крум с авторски концерт-спектакъл „Магията на България“
Камиони изсипаха 165 тона домати за традиционната битка
Хиляди хора изпълниха тесните улици на Буньол в Източна Испания за „Ла Томатина” – ежегодния фестивал за хвърляне на домати, превърнал се в една от най-разпознаваемите летни атракции в страната.
Снимка: БГНЕС
В продължение на около час камиони изсипваха в тълпата 165 тона презрели домати. Под звуците на силна поп музика участниците, много от които облечени в бели тениски, се замеряха с тях. Преди началото властите покриха сградите с брезенти и разположиха полицейски патрули. В един момент служителите на реда използваха лютив спрей, за да разпръснат част от тълпата, но празненствата бързо бяха възобновени.
Хиляди влязоха в епична битка с домати на фестивала „Томатина” (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Фестивалът привлече над 20 000 души. Испански медии съобщават, че през последните години около 40% от участниците са чуждестранни туристи. Сред тях има все повече посетители от Индия след излизането на боливудския филм „Живее се само веднъж” през 2011 г.
Снимка: БГНЕС
„Ла Томатина” се провежда в последната сряда на август. Традицията започва със спонтанна битка с храна през 1945 г., оцелява след забраната по време на режима на Франсиско Франко и впоследствие се превръща в световен спектакъл благодарение на телевизията.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни