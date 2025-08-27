Кадър/Видео:"Ройтерс"
Участници развяха палестинското знаме с искане да се спрат нападенията срещу Газа
Десетки хиляди се включиха с ентусиазъм в епичната битка с домати, известна като „Томатина”. Както повелява традицията популярният фестивал се проведе в испанското градче Буньол, разположено недалеч от Валенсия.
Камиони, натоварени с тонове узрели червени домати, преминаха по централната улица на населеното място. Участниците в битката, облечени в бели дрехи, се опитваха да се покатерят върху превозните средства, за да достигнат първи до ценния им товар. В продължение на един час туристи и местни жители буквално плуваха в доматена каша и се замеряха със зрелите зеленчуци.
Най-колоритните кулинарни фестивали по света (ГАЛЕРИЯ)
Тази година преди да бъде дадено началото на фестивала беше разгънато голямо палестинско знаме с искане за прекратяване на нападенията срещу Газа. По-късно, по време на битката, участници, хвърлящи домати от камионите, държаха още три палестински знамена.
Предполага се, че „Томатина” се заражда спонтанно през 1945 година след свада между местни жители. Фестивалът е бил забранен през 50-те години на миналия век по време на диктатурата на генерал Франциско Франко. Събитието е подновено отново през 80-те и оттогава неизменно привлича хиляди хора от цял свят.Редактор: Станимира Шикова
