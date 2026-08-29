Върхът Гратер, изкуствено издигнат през 1988 г. с камъни до 3000 метра и кръстен на картографа и глациолог Волфганг Пилевицер, вече е възвърнал първоначалната си височина и занапред ще остане без име, съобщи Залцбургският алпийски клуб.

Причината за премахването на името е нацисткото минало на човека, на когото е кръстен.

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Алпинисти от секция „Залцбург“ на Австрийския алпийски клуб са се изкачили в петък до върха във Венедигерската група и премахнали поставената там преди 38 години паметна плоча, която напомня за учения. Дълго време Пилевицер е бил почитан като географ, картограф и глациолог, но нацисткото му минало е останало незабелязано.

Когато върхът с височина 2999 метра е получил името си през 1988 г., алпинистите са донесли камъни на върха, за да го превърнат в трихилядник. Още тогава наименованието е било обект на дискусии, но в крайна сметка било одобрено, съобщи историчката и вицепрезидент на Алпийския клуб Никол Слупецки въз основа на свои проучвания.

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„С премахването на табелата Алпийският клуб се дистанцира от почитането на конкретно лице, което не съвпада с нашата позиция за едно отворено и приобщаващо общество“, коментира Герд Фрювирт, председател на секцията на Алпийския клуб в Залцбург.

Официалното определяне на географските наименования се решава от Комисията по местните наименования в Залцбург, в която е представен и Алпийският клуб. Затова сега се обсъждат с останалите компетентни инстанции необходимите стъпки, за да може обектът и в картите, и в географските бази данни занапред отново да фигурира без име.

Редактор: Никола Тунев