Най‑малко седем души са ранени при серия от украински въздушни удари в южната руска Ростовска област.

Две деца били откарани в болница, едното с много тежки наранявания, съобщи държавната агенция ТАСС, цитирайки губернатора Юрий Слюсар. Според информацията два жилищни блока в пристанищния град Ростов на Дон са със сериозни щети от падащи отломки от дронове.

Украински медии съобщиха, че склад, принадлежащ на търговец на електроника, също е бил обхванат от пожар. Тези съобщения не могат да бъдат потвърдени по независим източник.

В продължение на седмици украинските сили многократно атакуваха логистичните центрове на големи руски компании. Онлайн търговците "Уайлдберис" и "Озон" са сред основните цели. Ударите са причинили щети за милиарди и отново насочват вниманието към последиците от войната на Русия срещу нейния съсед. Ръководството в Киев също се стреми да повлияе на политическите настроения в Русия преди парламентарните избори, насрочени за 18–20 септември.

Кремъл: Мирните преговори с Украйна са на пауза. Киев очаква нови разговори

Украйна се защитава срещу разрушителната война, водена от Русия вече четири години и половина, с помощта на западна военна подкрепа. И двете страни използват огромен брой дронове в размените на удари, тъй като оръжията са сравнително евтини за производство и трудни за прехващане, когато се използват в големи количества. По време на някои вълни на атаки стотици дронове се използват едновременно, за да претоварят противовъздушната отбрана.

И двете страни се обвиняват взаимно в умишлено нанасяне на удари по граждански цели, макар че жертвите и щетите от украинска страна са значително по‑големи.

Редактор: Дарина Методиева