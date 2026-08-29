Наводнението в община Струмяни остави сериозни материални щети и откъсна част от местните жители от света. Разрушени са пътища и мостове, а хората все още се опитват да възстановят домовете си след стихията.

При посещението на премиера Румен Радев и ресорните министри в района възникна и скандал, който доведе до кадрови промени в областната дирекция на МВР. Гергана Петрова, известна с активната си гражданска позиция и с участието си в местни обществени каузи, беше задържана по време на визитата. По официалната версия на МВР тя е направила опит да навлезе в обособена журналистическа зона, след което от нея били поискани лични документи и журналистическа карта. Оказва се обаче, че там не е имало ясно обозначена зона за журналисти. Петрова не е представила журналистическа карта, а от НСО потърсили съдействие от полицията. Жената е била отведена в полицейското управление в Сандански за установяване на самоличността, а по-късно е освободена.

Случаят доведе до кадрово решение в МВР. Вътрешният министър обяви освобождаването на областния директор на полицията заради начина, по който е бил обработен случаят. По думите му служителите на място са превишили правомощията си и са действали по-агресивно от необходимото.

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Междувременно за жителите на Струмяни последствията от наводнението остават основната тема. Стефка Диманкова разказва, че в нощта на бедствието водата започнала да нахлува внезапно и тя и съпругът ѝ едва успели да се спасят. „Беше страшно, но вече трябва да си стъпнем на краката и да вървим напред“, споделя тя.

Домът ѝ е откъснат от света, след като придошлата река Шашка е разрушила единствения мост до него. В района все още няма нормален достъп, а местните очакват да бъде изграден временен път.

Друг пострадал е майката на Албена Василева. В нощта на наводнението тя се оказва сама в дома си, когато водата достига до коленете ѝ. След като близки успяват да стигнат до къщата, жената е изведена през прозорец. Щетите по дома са огромни. Унищожени са мебели и вещи, но за близките най-сериозен остава проблемът с влагата и конструкцията на сградата.

Късмет спасява и Недялка Семерджиева-Уайт, която не е била в дома си по време на стихията. По думите ѝ близък човек е видял как огромна вълна с височина около два метра се е стоварила върху къщата ѝ.

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За пострадалите законът предвижда финансова помощ до 4000 евро. Хората обаче са категорични, че тази сума няма да е достатъчна, за да възстановят домовете си и да заличат последствията от бедствието.

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